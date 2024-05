Padre é investigado após dizer que RS 'abraçou a bruxaria e o satanismo'

Denúncia aponta o "preconceito religioso por parte de um pároco do município de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul". Confira o que aconteceu

O padre Paulo Santos da Silva, da Paróquia São Vicente de Paulo, de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul, foi denunciado ao Ministério Público Federal (MPF) por relacionar as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul à bruxaria, satanismo e ao ateísmo entre gaúchos.

O MPF recebeu denúncia na segunda-feira, 20, no canal eletrônico de atendimento ao cidadão, segundo o Uol. A denúncia apontava o "preconceito religioso por parte de um pároco do município de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Padre diz que o Rio Grande do Sul 'abraçou a bruxaria e o satanismo'

A fala foi feita durante a "Missa Solidária em Oração pelo Rio Grande do Sul" no último dia 8. Durante a pregação, Paulo Santos, que também é gaúcho, afirmou que o estado gaúcho é o "mais ateu" do País.