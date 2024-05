Vereadora de Fortaleza pede para população não doar para governo do RS e sim para igreja

No último dia 5, foi divulgado que o número de pessoas ilhadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul e que foram resgatadas superou os 20 mil. Esse resultado, em específico, se refere a trabalhos envolvendo militares das Forças Armadas, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Brigada Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e voluntários.

Apesar das declarações de que a principal atuação seria de empresários ou de igrejas, não se sabe o número de salvamentos por instituição ou grupo social. O Governo Federal e o Governo gaúcho têm disponibilizado balanços com dezenas de milhares de resgate promovidos por órgãos governamentais.

Nas Forças Armadas, o efetivo está em quase 900 pessoas, considerando Exército, Marinha, Aeronáutica e agências parceiras. O trabalho envolve pelo menos 30 helicópteros, quatro aeronaves, 866 viaturas, 182 embarcações e 85 equipamentos de engenharia.

O Ministério da Justiça também atualizou o balanço da pasta nas ações de salvamento. Estão envolvidas 734 pessoas, das quais 319 integrantes da Polícia Federal, 315 da Polícia Rodoviária Federal e 100 da Força Nacional de Segurança. Desse total, 674 são policiais e 60 são bombeiros.

Já em relação ao Governo Estadual do Rio Grande do Sul, todos os dias a Defesa Civil disponibiliza um boletim da situação da tragédia. Ontem, terça-feira, 7, foram contabilizadas 155.741 pessoas desalojadas, e 48.147 pessoas temporariamente em abrigos do Estado.

Tragédia é permeada de Fake News sobre atuação dos órgãos públicos

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, pediu na terça-feira, 7, a abertura de investigação de influenciadores digitais e contas em redes sociais na internet que vêm disseminando informações falsas sobre o trabalho de resgate de pessoas e sobre a recuperação dos estragos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Em ofício enviado ao ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, Pimenta cita "narrativas desinformativas e criminosas" que causam impacto no aprofundamento da crise social vivida pela população gaúcha. O pedido foi acatado e será realizada uma investigação pela Polícia Federal.

“Destaco com preocupação o impacto dessas narrativas na credibilidade das instituições como o Exército, FAB, PRF e ministérios, que são cruciais na resposta a emergências. A propagação de falsidades pode diminuir a confiança da população nas capacidades de resposta do Estado, prejudicando os esforços de evacuação e resgate em momentos críticos. É fundamental que ações sejam tomadas para proteger a integridade e a eficácia das nossas instituições frente a tais crises", diz o ofício do ministro Pimenta.