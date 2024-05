Rio Grande do Sul: tudo sobre o estado atingido pelas chuvas

Estado mais ao sul do Brasil tem sido assunto de notícias nacionais e internacionais por causa do desastre climático. Saiba tudo sobre Rio Grande do Sul

Crédito: Divulgação/Estado do Rio Grande do Sul

O clima é bem dividido, com frio intenso no período entre o fim do outono e o inverno - entre os meses de junho e julho -. Já o verão, entre os meses de dezembro e março, costuma ter temperaturas acima dos 30ºC.

Localizado mais ao sul do Brasil, o estado faz fronteira com a Argentina e o Uruguai e abriga mais de 10,8 milhões de habitantes.

O estado do Rio Grande do Sul enfrenta uma tragédia sem precedentes devido às chuvas, que causaram enchentes e deslizamentos, atingindo 464 dos 497 municípios.

No dia 29 de abril, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o primeiro alerta vermelho de volume elevado de chuva. No dia seguinte, foram registradas as primeiras cinco mortes.

Desde o fim de abril, mais de 400 municípios gaúchos tiveram bairros engolidos pelas enchentes. No entanto, o estado já sofria com chuvas de granizo dois dias antes.

O evento é considerado raro para o período, e ainda não é possível afirmar se teve relação com as chuvas. A Rede Sismográfica Brasileira calcula que, nos últimos dez anos, a Serra Gaúcha teve 27 sismos, aumentando a probabilidade dos tremores serem de causas naturais.

A população do Rio Grande do Sul também foi surpreendida por tremores na Serra Gaúcha no último dia 13 de maio. Os abalos foram sentidos por moradores de três cidades e começaram por volta de 01h48 da madrugada, segundo a Rede Sismográfica Brasileira.

No boletim divulgado no dia 21 de maio, mais de 2,3 milhões de pessoas foram afetadas e 161 óbitos foram confirmados.

O atual governador do Rio Grande do Sul é Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite (PSDB) , de 39 anos de idade, reeleito nas eleições de 2022. Leite é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas.

Qual é a capital do Rio Grande do Sul?

A cidade de Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Foi fundada em 26 de março de 1772. No ano seguinte, se tornou a capital da capitania.

Hoje com 1,5 milhão de habitantes, Porto Alegre passou a receber imigrantes de todo o mundo na primeira metade do século XIX. Alemães, italianos, espanhóis, africanos, poloneses, judeus e libaneses chegaram à cidade no decorrer dos anos.



O Rio Grande do Sul tem praia?

Apesar do sul do Brasil ser conhecido pelo clima frio, o litoral gaúcho tem 615 quilômetros de extensão, e as praias mais movimentadas estão no litoral norte. São elas:

Praia Capão da Canoa é a principal praia do Rio Grande do Sul. A cidade conta com largas avenidas e na beira-mar há calçadão e quiosques.

Praia Grande (Torres) é umas das mais conhecidas do estado. Ela possui 1,8 quilômetro de extensão e vai desde os molhes da barra do Rio Mampituba, na divisa com Santa Catarina, até a Prainha, próximo ao Morro do Farol.

Praia da Cal (Torres): Também com uma ótima estrutura, a praia da Cal está localizada entre o Morro do Farol e o Morro do Meio. A orla possui 600 metros.

Praia da Guarita: Com 200 metros, a praia da Guarita fica entre dois penhascos, além de possuir uma espécie de torre de pedra no centro.

Praia de Arroio do Sal é a preferida dos moradores de Caxias do Sul e região. O local é facilmente acessado pela Rota do Sol, rodovia que liga a Serra Gaúcha ao litoral norte do Rio Grande do Sul.

Times do Rio Grande do Sul

Com o atual estado de calamidade no Rio Grande do Sul, os times do estado sofreram prejuízos em seus centros de treinamento. A situação fez com que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendesse duas rodadas do Brasileirão devido às chuvas.

Conheça os times do Rio Grande do Sul

Grêmio: O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense foi fundado em 15 de setembro de 1903, em um restaurante da região central de Porto Alegre. O primeiro campeonato disputado pela equipe foi a Taça Wanderpreis, em que foram campeões oito vezes. O Grêmio é, junto ao Cruzeiro, o maior campeão da história da Copa do Brasil, com quatro taças.

Internacional: O Sport Club Internacional foi fundado em 4 de abril de 1909 pelos irmãos José, Henrique Poppe Leão e Luiz Madeira Poppe, como uma opção para os não-germânicos poderem disputar futebol em Porto Alegre. A primeira taça veio em 1913, no Campeonato Metropolitano de Porto Alegre. Desde então, a equipe colorada ganhou diversos títulos. Na década de 2000, eles conquistaram o Mundial, duas Copas Libertadores, a Recopa e a Copa Sul-Americana.

Juventude: O Esporte Clube Juventude foi fundado por 35 jovens da região de Caxias, no Rio Grande do Sul, em 29 de junho de 1913. Mas foi em 1954, que ele recebeu o convite para integrar a série elitista do futebol gaúcho.