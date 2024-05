Helicóptero da PM bate em placa de trânsito durante pouso em Goiás

Helicóptero da Polícia Militar bate em placa de trânsito durante pouso em Aparecida de Goiânia Crédito: Reprodução/Instagram e Reprodução/TV Anhanguera

No último sábado, 11, um helicóptero da Polícia Militar bateu contra uma placa de trânsito durante o pouso em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital do estado de Goiás. Moradores da região registraram o momento do acidente e do pouso da nave em solo. Em nota, a PM explicou que uma das pás do rotor (parte fundamental de um motor elétrico que é responsável pela rotação do motor) tocou a placa e causou danos materiais. Para isso, instaurou Procedimento Administrativo e Procedimento Aeronáutico no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico (Cenipa) para avaliar a situação do incidente.