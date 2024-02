Estudante tem nome parecido ao de suspeito e é detido 2 meses por engano

Luiz Brendo recebeu uma intimação e, ao ir até delegacia entender a situação, foi preso. O estudante de Direito tem diversas semelhanças com o suspeito

O estudante foi preso em 12 de dezembro e o alvará de soltura foi expedido quase dois meses depois, no dia 1° de fevereiro.

O estudante de Direito Luiz Brendo Mac Dovel foi liberto na última quinta-feira, 1º, após 53 dias detido por engano em Aparecida de Goiânia. A detenção ocorreu devido a coincidências com o verdadeiro suspeito ; entre elas, o nome.

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou para a TV Anhanguera que um policial se comoveu com o relato da mãe durante uma visita que ela fez ao filho. Ao verificarem, viram que um homem com ficha criminal tinha dados muito parecidos com os de Luiz Brendo.

Uma série de coincidências leva a prisão por engano



Segundo a mãe dele, Lidiane Mac Dovel, além de ter o nome semelhante ao do suspeito, o filho tem os mesmos local e ano de nascimento. Ademais, ambas as mães têm o mesmo nome e Luiz Brendo esteve no estado onde ocorreu o crime na mesma data da ocorrência.

Muito emocionada, ela recebeu o filho na saída da prisão. "Só de ele estar aqui é maravilhoso. Meu filho é inocente, fez direito três anos, passou em concurso", disse Lidiane para a TV Anhanguera.

O estudante foi preso em dezembro quando se apresentou em uma delegacia para entender o motivo de ter recebido uma intimação.

O mandado de prisão contra ele era por uma tentativa de latrocínio cometida em Santa Catarina. Na data do crime, o jovem de 23 anos havia viajado para o estado para fazer uma prova do Exército.