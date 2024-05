Motorista de porsche vai ser transferido para presídio "mais seguro"

A Justiça autorizou a transferência de Fernando Sastre de Andrade Filho para um presídio na cidade de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele estava preso em Guarulhos, região metropolitana da capital. O motorista é acusado de colidir um Porsche no carro do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, que morreu no acidente.

Os advogados do empresário entraram com um pedido de habeas corpus. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, mas aceitou a solicitação da defesa para que Fernando seja transferido para um presídio mais “seguro”.

A unidade para onde ele será enviado é a Penitenciária 2 (P2) de Tremembé, que também abriga outros internos acusados de crimes com grande repercussão midiática, como o ex-jogador Robinho, condenado por estupro, e Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabella Nardoni. As informações são do portal g1.