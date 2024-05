Carreta dos Correios com doações para RS tomba no interior de São Paulo

Uma carreta dos Correios que levava doações para as vítimas das inundações no Rio Grande do Sul tombou em uma estrada no Interior de São Paulo na noite desta quarta-feira, 9. Carga de mantimentos caiu na pista e três faixas da via foram interditadas.

LEIA TAMBÉM | Os fatores que levam a um desastre climático



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O motorista do veículo, que saiu de Ribeirão Preto, teria perdido o controle da carreta na rodovia Bandeirantes por causa de um desnível na pista. A carga foi recuperada e segue rumo ao destino. As informações são do portal Terra. Uma pessoa teve ferimentos leves.