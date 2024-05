RS: dona de estátua de Baphomet cria cemitério para Pombagiras

Mãe Michelly da Cigana, de 44 anos, viralizou no ano passado após construir uma estátua de Baphomet em cima do muro de sua casa, no município de Alvorada, no Rio Grande do Sul. O ponto chegou a virar uma atração turística da cidade. Agora, cerca de um ano depois, ela fez uma outra construção: um cemitério de Pombagiras.

“A partir da viralização [da estátua], aumentaram os trabalhos aqui em casa. E eu sempre devolvo para as entidades aquilo que elas me dão. Devolvo construindo um salão, comprando uma imagem, fazendo uma festa, porque esse dinheiro que vem não me pertence, ele pertence à religião”, diz Michelly, em entrevista ao UOL.