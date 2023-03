Baphomet de Quintal: estátua de deus pagão assusta moradores no RS

Em uma rua da cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul, uma estátua peculiar chamou a atenção dos moradores nesta semana e chegou até a assustar alguns pela estranheza e associação a tópicos controversos.

A estátua se trata, na verdade, de uma imagem do deus pagão Baphomet, associado a tradições religiosas e culturais que datam do início da Era Comum, logo após o nascimento de Jesus Cristo.

Conhecido por outros nomes, como Belzebu, a imagem tem diversos significados, desde a associação com o "demônio" da tradição religiosa ocidental até a crença em uma figura representativa da união e complementação de opostos, como o bem e o mal, o sagrado e o profano, o feminino e o masculino.

No Twitter, na tarde do último domingo, 19, o músico Ivan Almeida postou algumas fotos dos novos itens decorativos de fachada do novo morador da rua dele.

As imagens ganharam popularidade na plataforma, acumulando quase 90 mil curtidas até a tarde dessa terça-feira, 21. Nas fotos, o deus pagão apresenta asas, chifres e um corpo todo pintado de preto, com alguns detalhes em dourado, como o símbolo do pentagrama.

"Faz nove anos que eu fiz o meu assentamento de Belzebu, o Maioral. A cada ano, ele me surpreende. É uma força espiritual que veio para somar na minha vida, na minha trajetória. Me transformou para o bem. Está chegando a obrigação dele agora na Sexta-feira Santa. Em novembro passado, eu tive que colocar a estátua. Para agradecer, para proteger o nosso portão, da minha casa de religião", explicou a mãe de santo Michelly da Cigana, que presta consultas religiosas, o portal de notícias G1.

Ela disse que não ficou incomodada com os comentários: "muito pelo contrário, eu estou muito feliz com a repercussão. Virou ponto turístico aqui na frente da minha casa. As pessoas têm a liberdade de dizer o que pensam e nós temos a liberdade de exercer a nossa fé", garantiu.

Nos comentários, o autor do tweet ressaltou o choque dos vizinhos da rua com a figura polêmica. Outros, porém, riram da criatividade do novo morador e compartilharam suas versões do "Baphomet de Quintal", que foi retratado com uma mão levantada e outra baixa, como se invocando uma bênção.

Na frente da casa do meu pai tem essa morte que ele mesmo fez com cimento e panos velhos pic.twitter.com/OEf0KtMcHv — Laurinha bala tensa (@lauragandrad) March 20, 2023

