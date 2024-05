Empresa nega fazer 'convite homossexual' de casamento; o que diz a lei

O casal denunciou a empresa por homofobia e expôs nas redes sociais a recusa do serviço; o caso repercutiu negativamente e a loja se pronunciou; veja

O caso foi registrado no 73º Distrito Policial, do Jaçanã, em São Paulo, e foi encaminhado para a Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais contra a Diversidade Sexual e de Gênero e outros Delitos de Intolerância (Decradi) para mais investigações.

“Peço desculpas por isso, mas nós não fazemos convites homossexuais. Seria bacana você procurar uma papelaria que atenda a sua necessidade”, disse a empresa no print da conversa.

Um casal homossexual denunciou uma empresa de São Paulo após alegar ter sido vítima de homofobia. Henrique Nascimento expôs a conversa que teve com a loja, fazendo o orçamento para convites de casamento. No entanto, Jurgenfeld Ateliê negou o serviço e pediu para que o rapaz procurasse outra papelaria.

Primeiramente, a Constituição Federal de 1988 determina no Art. 3º, inciso XLI que "constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

No Brasil, a liberdade religiosa não justifica a recusa de serviços a pessoas que pertencem à sigla LGBTQIAPN+. A homofobia é um crime imprescritível e inafiançável no Brasil desde 2019.

No final da nota, a papelaria citou uma passagem bíblica, declarando que os princípios se tratam da religião que seguem.

Em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que os crimes de LGBTfobia podem ser enquadrados ao de injúria racial e, até que o Congresso Nacional edite lei específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas vão se enquadrar nos crimes previstos na Lei 7.716/89, conhecida com Lei do Racismo, que pune todo tipo de discriminação ou preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor, idade.



O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor também proíbe práticas abusivas, como negar a venda ou a prestação de serviços a quem está disposto a pagar baseado em uma vertente discriminatória.

Além disso, a lei estadual nº 10.948, de 05 de novembro de 2001 (Atualizada até a Lei nº 15.082, de 10 de julho de 2013) do estado de São Paulo, fala no artigo 1° que “será punida, nos termos desta lei, toda manifestação atentatória ou discriminatória praticada contra cidadão homossexual, bissexual ou transgênero.”