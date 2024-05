GO: mulher infarta depois de ver marido passar mal e morre 30 minutos depois dele

Genismar Fernandes e Cleonice, ambos de 53 anos, morreram praticamente juntos nesta sexta-feira, 19, em Corumbá, no interior de Goiás. Primeiro, Genismar sofreu um infarto. Cleonice, por conta do nervosismo, passou mal e também teve que ser internada. Os dois morreram com um intervalo de 30 minutos de diferença. A causa da morte da esposa também foi infarto. As informações são do UOL.

Eles tinham quatro filhos. “Naquela noite, meu pai chegou em casa por volta das 22h30, tomou banho, jantou e conversamos um pouco antes de nos despedirmos e irmos dormir. Por volta de 2 horas, eu e meu irmão fomos acordados pela minha mãe, que batia na porta do quarto desesperada, pedindo ajuda porque meu pai estava caído no chão”, lembra Gheovanna Fernandes, 30, filha do casal.