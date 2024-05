Condutor de porsche dirigia a 156 km/h em acidente que matou motorista de aplicativo em SP

Nas imagens é possível ver o momento em que o porsche passa em alta velocidade na via e atinge o Sandero Crédito: Reprodução

A velocidade do veículo dirigido por Fernando foi calculada a partir de imagens capturadas por câmeras de segurança. O laudo foi solicitado à Justiça pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), que acompanha o desenrolar do caso. O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo também irão produzir laudos sobre o caso, que serão fornecidos à Polícia Civil para auxiliar na investigação. Um scanner 3D será utilizado para reconstituir o momento do acidente. As investigações também buscam apurar se foram agentes da Polícia Militar (PM) que liberaram Fernando do local do crime, sem realizar o teste de alcoolemia. Na última quinta-feira, 18, o delegado que estava responsável pelo caso, Nelson Alves, foi afastado do inquérito e transferido do 30° Distrito Policial (DP), em Tatuapé, para o 81° DP, no bairro Belém.