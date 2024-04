Influencers ficam feridos após queimarem os pés com gelo e sal durante prova de reality show

Três influenciadores tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau após ficarem com os pés imersos em um balde de gelo com sal grosso durante uma dinâmica no reality "N1 Influencers", promovido pelo cantor de brega funk Anderson Neiff, no Recife, no último sábado, 6.

Teus Neiff, MC Thammy e Artur Braz ficaram os pés dentro do balde por 15 minutos. O último a desistir da "prova de resistência" venceria a disputa e se tornava líder do reality.

MC Thammy usou seu Instagram para relatar que havia um bombeiro no local acompanhando a prova. Segundo ela, ele teria dito que a dinâmica não acarretaria problemas aos participantes.