Influencer viraliza ao mostrar a reação de seu amigo ao conhecer seu primeiro filho

O influenciador digital Wagner Victor, conhecido como Waguinho, viralizou ao compartilhar o vídeo de seu amigo e concunhado, Ítalo Mateus, conhecido com ‘Itin’, ao encontrá-lo na maternidade para o nascimento do seu primeiro filho. O registro, publicado nesta quinta-feira, 21, atingiu mais de 9 milhões de visualizações apenas no Instagram.



No vídeo de mais de 3 minutos, é possível ver a emoção tomando conta de Ítalo. Em um primeiro momento, o jovem chega acompanhado da namorada, Lígia, que é irmã da gestante, e logo se emociona ao ver a futura mamãe se preparando para dar à luz. “Chorou antes de sair de casa e já tá chorando de novo”, denuncia Lígia.

Ao ver o cuidado da namorada com a irmã gestante, Laura, o futuro titio volta a chorar: “Uma irmã cuidando da outra”. Animado e tentando se distrair, Ítalo questiona ao amigo, Wagner, pai da criança, se está bonito para dar as boas vindas ao bebê, mas ao perceber que a hora do parto está chegando, volta a chorar: “Agora pronto”.