Força Nacional deixa operação de buscas a fugitivos de Mossoró; gastos passam de R$ 2 mi

A saída das equipes se deu após o Ministério da Justiça optar por não renovar a permanência dos agentes no município potiguar. No total, mais de 100 agentes e 20 viaturas da Força Nacional estavam envolvidas nas buscas.

As buscas pelos dois fugitivos chegaram neste sábado ao 46º dia, e se concentram nos municípios de Mossoró e Baraúna. Esta foi a primeira fuga registrada no sistema penitenciário federal, criado em 2006.

"Faz parte de uma nova estratégia que estamos adotando no local, de intensificação e concentração de esforços na investigação e na atividade de inteligência. Por isso que não necessariamente precisamos de uma quantidade muito grande de policiais para fazer esse tipo de trabalho", explicou, em entrevista à TV Globo.

O uso da Força Nacional em Mossoró foi autorizado no dia 19 de fevereiro, cinco dias após a fuga. No entanto, as primeiras equipes chegaram ao local no dia 23 de fevereiro. As buscas agora ficarão a cargo das polícias Civil, Militar e Penal.

Gastos com buscas aos dois fugitivos de Mossoró somam R$ 2,1 milhões

Em 46 dias, as buscas aos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, já custaram cerca de R$ 2,1 milhões aos cofres públicos.

Ao todo, mais de 600 agentes da Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e Força Nacional estavam envolvidos nas buscas, até este sábado, 30.