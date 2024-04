Morre Darival Bringel, cofundador e presidente da Unimed Ceará

O médico comandou a Unimed Fortaleza por três mandatos. As obras do edifício sede da empresa e do Hospital Regional Unimed ocorreram durante sua gestão

O velório ocorre a partir do meio-dia no prédio ao lado da sede da Unimed Ceará, localizado na Rua Nogueira Acioli, número 891, bairro Aldeota, em Fortaleza. O sepultamento será às 16h30min no Cemitério Parque da Paz.

Nascido em Saboeiro, no Ceará, Darival também atuou como Diretor de Mercado e Marketing da Confederação das Unimeds Norte/Nordeste e Conselheiro da Unicred Fortaleza – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de Fortaleza. Além disso, integrou o Conselho de Administração do segmento Saúde da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) – Seção Ceará.

Ele ainda ocupou os cargos de Membro do Conselho Fiscal da Unimed do Brasil; Superintendente da Federação das Unimeds do Estado do Ceará; Membro do Conselho Diretor de Ética da OCB/CE; Diretor Financeiro da Unicred Fortaleza; Vice-Presidente e Diretor Comercial Financeiro da Federação das Unimeds dos Estados do Norte/Nordeste.