Curto-Circuito pode ter causado incêndio em Prédio de Recife, diz Defesa Civil

Um curto-circuito pode ter sido a causa do incêndio de grandes proporções que atingiu um prédio em construção em Recife, capital pernambucana. A informação foi divulgada pelo secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho. O incidente foi registrado na noite dessa quinta-feira, 28. De acordo com o órgão, não houve vítimas.

O Edifício Botanik fica na esquina das ruas Real da Torre com Padre Anchieta, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife. Segundo informações apuradas pelo JC Online, parceiro do O POVO via Rede Nordeste, a energia dos prédios ao redor do edifício em construção foi desligada e os imóveis estão sendo desocupados.