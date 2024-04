Monja Coen se define como "em processo de cura" de câncer de pele

Monja Coen revelou o diagnóstico de câncer de pele na quarta-feira, 20, por meio de um vídeo divulgado em suas redes sociais. Segundo a líder religiosa, ela está utilizando uma pomada para ajudar no tratamento de quimioterapia. Nesta quinta-feira, 28, ela atualizou seus seguidores informando que o tratamento está evoluindo bem.

No vídeo da líder religiosa, ela mostra como estava o seu rosto e explicou como está sendo o tratamento. “Vocês sabem o que é isso? É câncer de pele, estou fazendo o tratamento com uma pomada que vem me causando ferida e que dói muito, fica pior antes de ficar melhor. O tratamento é assim, mas funciona, ontem fui na médica e ela me parabenizou”, enfatiza Coen.

Em novo vídeo divulgado a líder religiosa deixou uma mensagem de tranquilidade e reflexão para os seguidores, contextualizando que tudo tem começo, meio e fim.