Nasa promove pesquisa espacial para combate ao câncer

Experimentos na gravidade zero do espaço, onde as células envelhecem mais rápido, levaram a um "progresso impressionante" na luta contra o câncer, afirmam funcionários da Nasa, que estão empenhados no combate da doença.

Graças ao estudo, os pesquisadores poderão fabricar um medicamento capaz de ser administrado com uma injeção e no consultório médico, em vez de um longo e doloroso tratamento de quimioterapia, explicou.

Em 2017, a Merck realizou experimentos para ver se esses cristais poderiam se formar mais rapidamente no espaço, em comparação com a Terra.

A gigante farmacêutica Merck realizou pesquisas na EEI com o medicamento chamado Keytruda, fornecido atualmente aos pacientes por via intravenosa.

"Usamos a linguagem do espaço para indicar os limites do câncer", acrescentou a diretora do órgão de pesquisa financiado por recursos federais, Instituto Nacional do Câncer, W. Kimryn Rathmell.

As pesquisas sobre o câncer realizadas no espaço começaram há mais de 40 anos, mas apenas recentemente se tornaram "revolucionárias", afirmou Nelson - um ex-senador democrata que viajou para o espaço em 1986.

No entanto, podem passar anos até que um medicamento desenvolvido a partir de pesquisas no espaço esteja amplamente disponível.

O presidente Joe Biden lançou a iniciativa "Cancer Moonshot" em 2016, quando era vice-presidente dos Estados Unidos, ecoando o discurso do ex-presidente John F. Kennedy, cerca de 60 anos antes, quando descreveu o ambicioso objetivo de enviar um americano à Lua.

O objetivo do "Moonshot" é reduzir pela metade a taxa de mortalidade por câncer nos próximos 25 anos, salvando quatro milhões de vidas, de acordo com a Casa Branca.

A batalha contra o câncer, a segunda causa de morte no país após as doenças cardíacas, toca diretamente Biden, que perdeu seu filho Beau para um câncer cerebral em 2015.

"Todos nós conhecemos alguém - e muitos de nós amamos alguém - que lutou contra esta terrível doença", disse à imprensa na quinta-feira (21) o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Xavier Becerra, nas instalações da Nasa.

"Assim como fizemos na corrida à Lua", acrescentou, "acreditamos que nossa tecnologia e comunidade científica são capazes de tornar realidade o impossível quando se trata de acabar com o câncer como o conhecemos".

No entanto, as realidades políticas podem trazer obstáculos para esse ambicioso objetivo. O Congresso destinou pouco mais de US$ 25 bilhões (R$124,7 bilhões) à NASA para 2024, 2% a menos do que no ano anterior e muito inferior do que desejado pela Casa Branca.

Rathmell, do Instituto Nacional do Câncer, mantém as esperanças: "A capacidade que o espaço tem de capturar a imaginação é enorme", declarou.

