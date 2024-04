Juiz é condenado à aposentadoria por participar de leilões para revender carros de luxo

O juiz Guilherme da Rocha Zambrano foi afastado do cargo e recorreu da decisão do TRT-4 Crédito: Reprodução/Instagram/ @grzambrano

Um juiz que adquiriu carros de luxo em leilões judiciais foi afastado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), com sede em Porto Alegre. A decisão argumenta que o magistrado teria atuado no comércio e feito uso indevido de recursos institucionais em benefício próprio. A determinação foi feita em 1º de março e o juiz Guilherme da Rocha Zambrano, que atua há cerca de 17 anos, será aposentado compulsoriamente como punição. As informações são do g1 Rio Grande do Sul. A situação veio à tona quando o próprio juiz entrou com uma ação no Foro Cível contra um engenheiro mecânico, que seria seu sócio em uma empresa estabelecida para intermediar a venda de veículos usados.

Zambrano declarou ter comprado carros em leilões e os confiado ao sócio, alegando que este não lhe repassou os valores acordados. Zambrano era sócio em uma sociedade

Os veículos adquiridos foram incorporados ao capital social da sociedade à qual o juiz era associado. Por isso, o Órgão Especial do TRT4 concluiu que o juiz praticou atos comerciais, o que é vedado pela Lei Orgânica da Magistratura. Durante o processo, Zambrano argumentou que comprou veículos para uso pessoal.

Ele também foi penalizado por participar de leilões organizados pelo Judiciário Trabalhista e por utilizar um certificado digital em atividades particulares. O juiz defendeu que poderia participar dos leilões do Judiciário Trabalhista, pois não estava atuando na cidade onde o leilão ocorreu. Por lei, magistrados estão proibidos de participar de leilões judiciais promovidos pelo tribunal em que atuam. Entretanto, a relatora argumentou que a autoridade dos juízes se estende por toda a jurisdição do tribunal, não se limitando apenas ao local em que trabalham.

Durante um leilão realizado pela Vara do Trabalho de Sapiranga em 2022, o juiz adquiriu uma caminhonete Land Rover Evoque por cerca de R$ 100 mil. Conforme oTRT4, o magistrado participou de outros leilões na mesma ocasião, obtendo um Audi A5 para sua esposa, um Toyota Corolla para um irmão e um Nissan Frontier para uma tia.