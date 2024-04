Menina de 7 anos morre após cair sobre vaso sanitário em SC

Na noite desse sábado, 16, uma tragédia abalou São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina (SC), quando uma criança de apenas 7 anos perdeu a vida em um acidente doméstico. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de SC, o incidente ocorreu enquanto a vítima tentava ajustar a temperatura do chuveiro.

O caso ocorreu por volta das 20 horas, na localidade Sambaqui, na Praia do Ervino. A menina foi encontrada inconsciente e sem sinais vitais, apresentando um ferimento na axila direita. Os bombeiros militares prestaram os primeiros socorros no local e a criança foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora da Graça.

Durante o trajeto, foram realizadas tentativas de reanimação, mas a equipe médica declarou o óbito.