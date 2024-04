Com câmeras de visão noturna e snipers, Polícia prende grupo suspeito de roubar farmácias em SP

A Polícia de São Paulo montou uma grande operação com câmeras de visão noturna, drones e até snipers para prender uma quadrilha especializada no roubo a farmácias. A prisão do grupo foi realizada em uma região de mata na área rural de Guarulhos, no último sábado, 16.



Na ação, foram presos cinco suspeitos, que foram indiciados por crime como roubo a estabelecimento comercial, associação criminosa, porte ilegal de arma, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois um dos veículos usados pelo grupo estava com a placa clonada. As informações são do g1 São Paulo.