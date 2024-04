Dissidentes das Farc em trégua com o governo atacam indígenas na Colômbia

A agressão aconteceu no sábado, depois que "pessoas armadas" de uma frente guerrilheira conhecida como Dagoberto Ramos "raptaram um menor de idade" em uma área rural do município de Toribío, no departamento de Cauca.

Grupos dissidentes das Farc abriram fogo contra um grupo de indígenas no sudoeste da Colômbia, em um ataque que deixou dois membros da comunidade feridos, movimento classificado pelo presidente Gustavo Petro neste domingo (17) como uma violação da trégua acordada com os rebeldes.

Os tiros feriram os indígenas Carmelina Yule e Rodrigo Ul Músicue, de acordo com a denúncia da Autoridade Ancestral de Tacueyó.

Petro, que negocia desde outubro do ano passado com o Estado Maior Central (EMC), a principal facção de rebeldes que não aderiu ao acordo de paz que desmobilizou as Farc em 2016, acusou essa guerrilha de "violar o cessar-fogo".

Delegados de seu governo e do EMC haviam concordado com uma trégua no início de 2023. A organização agrupa cerca de 3.500 combatentes e controla rotas de tráfico de drogas nas fronteiras com o Equador e a Venezuela, segundo inteligência militar.