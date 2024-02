Jaguaribe registra maior chuva do Ceará no dia; veja maiores índices

Jaguaribe teve maior precipitação no Ceará nas últimas 24 horas e Fortaleza registrou 2,6 milímetros de chuvas nesta sexta-feira, 23 Crédito: Samuel Setubal

O município de Jaguaribe, a 293 quilômetros de Fortaleza, teve a maior chuva do dia no Ceará. A cidade registrou 76 milímetros (mm) no período entre as 7 horas da quinta-feira, 22, e as 7 horas desta sexta-feira, 23. De acordo com o boletim divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em mais de 150 municípios cearenses durante o período observado. Leia mais Fortaleza amanhece com chuvas nesta sexta, 23; veja previsão Sobre o assunto Fortaleza amanhece com chuvas nesta sexta, 23; veja previsão

Confira as maiores chuvas das últimas 24h (23/2)

Jaguaribe (Posto Jaguaribe): 76 mm

Pereiro (Posto Pereira): 74 mm

Missão Velha (Posto Jamacaru): 73,4 mm

Várzea Alegre (Posto Riacho Verde): 66 mm

Jaguaribe (Posto Ac. Joaquim Távora): 65 mm

Jaguaribe (Posto Feiticeiro): 65 mm

Ererê (Posto Erere): 65 mm

Potengi (Posto Vila Alecrim): 65 mm

Lavras da Mangabeira (Posto Mangabeira): 63,3 mm

Lavras da Mangabeira (Posto Quitaius): 58,6 mm Chuvas em Fortaleza A Capital amanheceu com chuvas nesta sexta, e a Funceme informou que a cidade registrou 2,6 milímetros (mm) durante o período observado, no posto da Defesa Civil de Fortaleza. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) afirmou que não foi acionada para pontos de alagamento em Fortaleza devido às chuvas. Parte das obras realizadas na avenida Heráclito Graça, no Centro, foram afetadas pela precipitação que aconteceu durante a manhã. Em um dos pontos onde a reforma ocorre, os funcionários não estavam no local devido ao acúmulo de água e a impossibilidade de trabalhar na área. Jaguaribe teve maior precipitação no Ceará nas últimas 24 horas e Fortaleza registrou 2,6 milímetros de chuvas nesta sexta-feira, 23 Crédito: Samuel Setubal Obra da av. Heráclito Graça parcialmente interropida por causa da chuva Crédito: FÁBIO LIMA Árvore cai e interrompe faixa da av. Engenheiro Santana Junior. Chuva em Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA Obra da av. Heráclito Graça parcialmente interropida por causa da chuva Crédito: FÁBIO LIMA Obra da av. Heráclito Graça parcialmente interropida por causa da chuva Crédito: FÁBIO LIMA Na avenida Engenheiro Santana Júnior, os galhos de uma árvore caíram em um dos trechos da via. Os motoristas estavam utilizando apenas uma das faixas no ponto onde a ocorrência foi registrada. A Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) informou que os galhos já foram retirados do local. Neste ano, entre o início de janeiro e 15 de fevereiro, a Urbfor atendeu 246 ocorrências de árvores caídas na Capital. Por nota, a Autarquia explicou que o aumento observado, principalmente neste mês, deve-se às chuvas registradas.

