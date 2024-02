Homens se passavam por diretores de banco para aplicar golpes em empresários

Suspeitos marcavam reuniões com as vítimas em restaurantes de luxo. Só em Goiás, prejuízo dos empresários chega a R$ 4,7 milhões

Segundo as investigações, os falsos diretores de banco praticavam o golpe desde 2018. Durante as reuniões com as vítimas, prometiam a liberação de empréstimos milionários em troca de uma porcentagem a título de comissão.

Os investigados andavam bem vestidos e agendavam reuniões com as vítimas de suas fraudes em espaços sofisticados e hotéis de luxo de Goiânia. Em alguns casos, se diziam diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Com Gilberto Rodrigues foram encontrados e apreendidos R$ 39,1 mil em espécie. Girlândio, o outro detido, estava sendo procurado pela Justiça do Espírito Santo após fugir, em 2016, quando recebeu progressão de pena para o regime aberto. Ele cumpria pena pelo crime de roubo qualificado.

Sete vítimas foram identificadas em Goiás. Juntas, sofreram prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 4,7 milhões. A Polícia Civil do Estado também confirmou pelo menos outras quatro vítimas no Distrito Federal.

Golpe contra procuradora

O delegado responsável pelo caso afirmou que a prisão do grupo ocorreu após um golpe que os três haviam aplicado, no fim do ano passado, contra uma procuradora aposentada do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Na ocasião, a vítima havia solicitado um empréstimo de R$ 15 milhões. Para convencê-la de que o valor do empréstimo seria liberado, os golpistas entregaram uma bolsa de dólares falsos e fugiram com o dinheiro verdadeiro. A procuradora teve um prejuízo de R$ 1 milhão.

No Distrito Federal, o trio é investigado por aplicar um golpe de R$ 3,2 milhões. A Polícia Civil do DF chegou a cumprir mandados de busca e apreensão contra os homens em junho do ano passado, mas conseguiu encontrá-los.