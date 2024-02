SP: Adolescente morre após cair de viaduto enquanto tentava tirar foto com amigos

Um adolescente de 16 anos morreu na noite desta segunda-feira, 12, após cair de um viaduto enquanto tentava tirar uma foto com amigos. A situação aconteceu na Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. As informações são do UOL e g1 Santos e região.

De acordo com informações da Polícia Militar, o adolescente pulou uma grade que separava as pistas do viaduto. Ele, no entanto, não sabia que existia um vão e acabou caindo.