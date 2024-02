Homem fantasiado de papangu mata empresário em Olinda durante Carnaval

Um homem de 34 anos foi assassinado dentro de uma loja de conveniência do posto de combustível Petrobahia, na avenida Dr. Joaquim Nabuco, 728, no bairro do Varadouro, nas ladeiras de Olinda, região metropolitana do Recife. O crime aconteceu na tarde de domingo de carnaval, 11, e o criminoso estava fantasiado de papangu.

A vítima, identificada por um funcionário do estabelecimento como Rafael Gonçalves Elihimas, se tornou dono do posto de gasolina há cerca de dois anos. Uma mulher, que estava dentro do local, ao ver a cena fica desesperada e tenta ajudar o dono do estabelecimento, que morreu no local.

Nas imagens do circuito interno de câmeras da conveniência mostra que o criminoso, ao entrar na loja fantasiado de papangu, pega uma garrafa de água em um refrigerador e espera a vítima. Quando Rafael se vira, o atirador pega a arma de dentro da fantasia e dispara diversas vezes, à queima-roupa. Logo em seguida, foge se misturando na multidão que está brincando o Carnaval.