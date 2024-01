Empresários e suas famílias estão entre as vítimas do acidente aéreo em MG

Sete pessoas morreram neste domingo, 28, devido à queda de um avião de pequeno porte no Bairro Monjolinho, zona rural de Itapeva (MG). Na aeronave, que partiu de Campinas (SP) com destino a Belo Horizonte (MG), além do piloto e copiloto, estavam dois empresários do setor financeiro, junto com suas esposas e o filho do Marcílio de 2 anos.

Os empresários tiveream seus nomes divulgados e são Marcílio Franco e André Amaral, sócios-fundadores da CredFranco.

Marcílio, que ocupava a presidência da Associação Nacional de Empresas Correspondentes Bancárias (Anec), era o fundador e presidente da CredFranco, além de um dos idealizadores da referida associação. Nas redes sociais, ele expressava sua paixão por cavalos.