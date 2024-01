Empresários da indústria da construção estão otimistas para 2024, diz sondagem da CNI

O índice de expectativa de compras de insumos e matérias-primas também revela esse otimismo do setor. Em janeiro, o indicador chegou a 55,2 pontos, um avanço de 5,1 pontos em relação a dezembro de 2023. O índice que mede a expectativa do número de empregados na indústria da construção chegou a 55 pontos, avanço de 4,8 pontos na mesma base de comparação.

Problemas

A Sondagem também ouviu dos empresários da indústria da construção quais os principais problemas do setor. No quarto trimestre de 2023, o maior obstáculo apontado pelos industriais foi a taxa de juros elevada, com 27,1% das assinalações. A CNI destaca que o problema está entre os principais enfrentados pelo setor há oito trimestres, sendo que nos últimos seis trimestres ocupou a primeira posição do ranking. Apesar disso, a pesquisa mostra que houve uma redução no porcentual de assinalações pelo segundo trimestre consecutivo.

Em segundo e terceiro lugar no ranking dos principais problemas apontados no quarto trimestre de 2023, aparecem a elevada carga tributária e a falta ou alto custo de trabalhador qualificado, respectivamente.