Empresários esperam receita maior e regulamentação da reforma tributária, mostra Amcham

Para 80% dos participantes, o equilíbrio fiscal deve ser a prioridade do governo, junto com a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, citada, assim como segurança jurídica e redução da burocracia, por 62% dos empresários.

A perspectiva, em geral, é que os resultados sejam favorecidos por motivos como crescimento do mercado interno, maior capacidade de produção ou prestação de serviços e ganhos de eficiência.

Uma pesquisa feita pela Amcham Brasil mostra otimismo com o crescimento dos negócios e grande atenção de lideranças empresariais ao equilíbrio fiscal e regulamentação da reforma tributária neste ano. O levantamento, que ouviu, entre os dias 3 e 18 de janeiro, 775 empresários, sócios, CEOs e diretores de todos os grandes setores da economia, mostra que 93% esperam crescimento nas receitas de suas empresas em 2024. Quase metade deles projeta aumento superior a 15% das receitas.

"A pesquisa demonstra que o setor empresarial está confiante no desempenho dos seus negócios em 2024. Esse tom positivo reflete a evolução dos indicadores econômicos ao longo do ano passado e vem acompanhada de uma sinalização inequívoca sobre a importância de responsabilidade fiscal e avanços no ambiente de negócios", comenta Abrão Neto, CEO da câmara americana de comércio.

A sondagem da Amcham Brasil aponta ainda uma preocupação, manifestada por 61% das empresas, com os impactos nos negócios de disputas geopolíticas e conflitos internacionais.

Além disso, mostra que 71% dos executivos brasileiros entendem que as eleições nos Estados Unidos, prevista para 5 de novembro, podem ter impacto alto ou médio sobre o Brasil.