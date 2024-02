Camarote na Sapucaí faz comida em banheiro e duas pessoas são presas

Um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, foi autuado por preparar e armazenar comida em um banheiro. A dona do buffet e um responsável pelo espaço foram presos em flagrante. Os alimentos eram servidos para os convidados e público que estavam curtindo a festa no espaço.

Segundo informações do jornal O Globo, a operação foi realizada pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro conjuntamente com agentes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) após denúncias.

