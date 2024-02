Carnaval de Olinda: quem será homenageado pelos bonecos gigantes

Um dos homenageados no Encontro de Bonecos Gigantes de Olinda é o criador do boneco e personagem Menino da tarde, Silvio Botelho Crédito: Passarinho/Prefeitura de Olinda

A 35° edição do Encontro de Bonecos Gigantes da cidade de Olinda acontece na terça-feira gorda, dia 13 de fevereiro, no encerramento do Carnaval e homenageará alguns nomes que fazem parte da produção. O evento surgiu em 1987 e virou uma tradição anual, que ocorre sempre nas terças de Carnaval, como uma forma de despedida da folia e de homenagear vários nomes com os grandes bonecos. Bonecos de Olinda: homenageados

Os homenageados deste ano no Encontro de Bonecos Gigantes da Olinda são:

o artista plástico Silvio Botelho, criador do personagem Menino da Tarde, símbolo do evento;

Ernani Lopes, que encomendou o boneco; e

"O Elefante de Olinda", troça carnavalesca. "Essa homenagem é fruto de um trabalho de 35 anos, com vários registros e episódios fantásticos, graciosos e líricos, de um Carnaval que interagia com o povo e o povo com os bonecos", disse Botelho para a Folha de Pernambuco. Em 2024, o Menino da Tarde completa 50 anos e foi o primeiro boneco produzido por Silvio Botelho. "O Menino da Tarde, para mim, é um símbolo. Ele é um amuleto. Foi onde tudo começou, tudo deu certo e a coisa começou a funcionar bem e fez Olinda ser a pátria dos bonecos gigante. Tudo começou aqui." De rei Charles a Ayrton Senna: quem são as personalidades dos Bonecos de Olinda

Além dos homenageados, os bonecos de Olinda sempre trazem personagens do conhecimento popular e principalmente da política. Neste ano, novas personalidades fazerão parte do desfile, como o presidente da Argentina, Javier Milei, e o rei Charles III, do Reino Unido. O boneco do piloto Ayrton Senna também será repaginado. Leandro Castro, criador e produtor da Embaixada dos Bonecos Gigantes, disse ao g1 Pernambuco que Milei e o rei do Reino Unido vão desfilar ao lado de vários outros nomes da política mundial, como o ex-presidente dos Estados Unidos e atual pré-candidato à presidência pelo Partido Republicano, Donald Trump, e o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. No entanto, neste carnaval nem o presidente Lula (PT) nem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vão ganhar bonecos e desfilar pelas ruas de Olinda. A primeira vez que isso aconteceu foi no ano passado devido a polarização política que o País vive.

Além disso, Castro revelou que produzirão o Homem-Aranha e personagens do Mundo Bita. "A gente ouve muito as crianças. A gente tem o Hulk, o Batman... E um monte de garotinho cobrando: 'Por que não o Homem-Aranha?", afirmou. Encontro de Bonecos Gigantes da Olinda: programação O encontro começa às 9h30min da terça-feira, 13 de fevereiro, com o show de Geraldinho Lins e Gilka Brechó no palco. Às 10h30min, acontecem as homenagens. O desfile dos bonecos está programado para começar às 11 horas. Neste ano, o desfile contará com 100 bonecos e partirá do Largo do Guadalupe. Confira o trajeto completo: