Chuvas no Acre: decretada situação de emergência em Rio Branco

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu, neste sábado, 25, a situação de emergência em Rio Branco por conta da enxurrada que atingiu vários bairros da capital acreana. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 32 mil moradores de 36 comunidades foram afetados pela forte chuva.

Na sexta-feira, 24, o governo do Acre também publicou um decreto reconhecendo a situação de emergência na maior cidade do estado.

De acordo com o último boletim, o Rio Acre, chegou, nessa sexta-feira, a 16,20 metros, ultrapassando a cota de alerta.

Um plano de contingência foi montado e a cidade já começa a receber as primeiras doações para ajudar os atingidos. São cestas básicas, roupas, colchões e outros insumos. As aulas na rede estadual foram suspensas e as escolas estão sendo usadas como abrigo para os atingidos. A força das águas foi tanta que abriu uma cratera na BR 364, interrompendo o tráfego.

E as chuvas devem continuar. Previsão de, pelo menos, mais 100 milímetros neste fim de semana, com alta possibilidade de inundações principalmente na capital. A região está em alerta laranja.

(Com Agência Brasil)

