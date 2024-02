Adolescente fica ferida após cair de brinquedo de parque de diversões

Uma adolescente de 14 anos de idade foi arremessada do brinquedo de um parque de diversões. O fato aconteceu em Pilar região metropolitana de Maceió, capital de Alagoas. Segundo investigações, o acidente aconteceu após a gaiola do equipamento ter se aberto durante o uso. De acordo com um amigo que estava com a jovem, ela desmaiou e depois caiu do brinquedo. O acidente aconteceu na última sexta-feira, 2.

O parque foi montado na praça Floriano Peixoto, para as comemorações do dia da padroeira do município, Nossa Senhora de Pilar. O brinquedo é uma espécie de gaiola gigante, onde cada pessoa fica em uma cabine isolada, fechada por grades.