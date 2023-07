Vídeo: peça de brinquedo se solta e atinge 2 pessoas em parque de diversões de SP

Atração de parque de diversões no litoral de São Paulo funcionava quando parte do seu eixo central despencou. Duas mulheres foram atingidas e encaminhadas a unidade de saúde

Duas pessoas ficaram feridas após serem atingidas pela peça que se soltou de uma das atrações de parque de diversões em São Vicente, no litoral de São Paulo, na noite de sexta-feira, 7. O brinquedo, chamado de “kamikaze”, funciona como um pêndulo e suas duas partes realizam voltas em 360 graus. Seu eixo central tem uma “tampa” em formato circular, que acabou saindo da estrutura.

Segundo o portal G1, uma mulher de 53 anos foi atingida no braço direito e outra de 25 foi ferida no rosto; ambas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de São Vicente. Em nota, a Prefeitura informou que todos os brinquedos do parque foram interditados.

Leia Mais Prefeito de São Paulo sanciona com vetos revisão do Plano Diretor

Número de mortos de prédio que desabou no Grande Recife sobe para 14

Com recorde de jovens no mundo, campanha quer ouvir o que eles pensam

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O parque, montado na Arena do Itararé, tem alvará de funcionamento e documentação atualizada, e os brinquedos têm laudo, segundo a gestão municipal. O local deve ser periciado, após solicitação da Polícia Civil. O caso foi registrado como queda acidental, ainda conforme o G1.

Assista ao momento em que a peça despenca: