Mulher sofre traumatismo craniano grave no parque de diversões Mirabilândia

No brinquedo Wave Swinger do parque de diversões Mirabilândia, em Olinda, as cadeiras sobem até a altura de 12 metros Crédito: Divulgação

O Samu Metropolitano do Recife foi acionado, na tarde dessa sexta-feira, 22, para uma ocorrência de acidente no parque de diversões Mirabilândia, em Olinda, no Grande Recife. Uma mulher, de 34 anos, com quadro de traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e possível fratura de membros superiores, recebeu os primeiros socorros e foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife, após cair de um brinquedo que se soltou no parque. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para seguir o novo canal com as Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

O acidente ocorreu no brinquedo "Wave Swinger", em que as pessoas ficam sentadas em balanços presos por correntes a uma estrutura que gira. As cadeiras são individuais e sobem até a altura de 12 metros. Em nota, a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Recife disse que, assim que o Samu foi acionado para a ocorrência, "foram deslocadas para o local uma ambulância de suporte avançado (USA) e quatro motolâncias". Em nota, o HR informou que "a mulher, vítima de um acidente no parque Mirabilândia, nesta sexta-feira (22), deu entrada na Unidade do Trauma, pouco antes das 16h, e foi submetida a exame de imagem. A paciente teve fraturas pelo corpo e traumatismo cranioencefálico. O estado de saúde dela é grave". Acidente em Mirabilândia: o que aconteceu Uma amiga da vítima, que não quis se identificar, mas que estava no mesmo brinquedo na hora do acidente, relatou o que aconteceu minutos antes da fatalidade. "A gente tinha acabado chegar no parque, não tinha nem 30 minutos. Fomos em direção à montanha-russa, mas nem fui porque me aperta e não me sinto confortável. Depois fomos nesse brinquedo, subimos, o funcionário travou a trava de segurança... E quando começou a funcionar não deu nem duas voltas, não mais que isso, e já escutei um barulho. Olhei para trás e vi a minha amiga lá. Até que escutei um estrondo maior e nem me liguei que era ela (que tinha caído)", relatou a amiga da vítima, em entrevista à reportagem da TV Jornal. "Confesso que nada me chamou atenção. Até porque, tinha acabado de sair um pessoal do brinquedo antes da gente. Não tinha nada aparentemente deteriorado que mostrasse algo suspeito. Inclusive, a minha escolha por ir nesse brinquedo foi por considerar mais tranquilo", contou a amiga da vítima.

Bastante emocionado, o pai da vítima, José Leandro, ainda estava incrédulo com tudo o que aconteceu. "Por volta das 17h, o filho de uma vizinha me informou que a minha filha tinha sofrido um acidente no Mirabilândia, que tinha sido socorrida para o HR e que o estado era muito grave. Na hora eu e minha esposa nos desesperamos... Não tinha condições de dirigir e meu irmão que nos trouxe. Chegamos aqui e ninguém nos deu informação alguma. Tudo o que sabemos foi através de pessoas que estavam lá e da mídia", contou o pai da vítima. "Quem é pai e tiver a infelicidade de acontecer o que está acontecendo comigo agora é desesperador. É terrível. É difícil até de externar o que estou sentindo. Só espero a providência divida", desejou José Leandro.

Acidente em Mirabilândia: Procon-PE interdita parque Procon-PE interdita o Mirabilândia após grave acidente em brinquedo do parque de diversões Crédito: Divulgação/ Procon-PE O Procon-PE interditou, na noite desta sexta-feira, 22, o Mirabilândia, localizado na avenida Professor Andrade Bezerra, no município de Olinda. A medida foi tomada após o grave acidente em uma das atrações do parque, quando uma visitante foi arremessada do brinquedo e sofrendo um traumatismo craniano grave e outros ferimentos. De acordo com o órgão fiscalizador, o estabelecimento tem o prazo de cinco dias para apresentar um relatório contendo toda a manutenção periódica de todos os brinquedos instalados no parque, além de cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de cada brinquedo, da cópia do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido do parque e, também, da licença de funcionamento emitida pelos órgãos competentes.