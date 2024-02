Previsão do tempo em fevereiro de 2024: o clima no mês do Carnaval

A previsão total de chuva dentro ou ligeiramente acima da média está em grande parte das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do País, além de áreas do Pará, Amapá, Tocantins e Paraná.

Foliões , separem a capa de chuva! O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) compartilhou as previsões para o clima no Brasil durante o mês de fevereiro e já adianta: a tendência é de chuva… ao menos em algumas partes do País.

Os estados de Minas Gerais, São Paulo, Roraima, noroeste do Pará e nordeste do Amazonas, além do norte do Maranhão, têm previsão de pouca chuva.

Em seu informativo meteorológico, entre os dias 6 e 14 de fevereiro de 2024, a semana poderá apresentar volumes de chuva maiores que 60 milímetros em grande parte do Brasil. As regiões chuvosas incluem áreas do Norte, Centro-Oeste, Sul, além da faixa leste do Nordeste.

No sul do Espírito Santo, leste de Santa Catarina e Rio de Janeiro, a previsão do Inmet apresenta temperaturas ligeiramente abaixo da média.

Nas áreas do Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Matopiba, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, a temperatura média vai ainda mais alto e pode chegar aos 30ºC.

Em fevereiro, as temperaturas indicadas pelo instituto estão acima da média em quase todo o Brasil, com valores acima de 25ºC.

Confira os informes do Inmet para os próximos dias de Carnaval, de acordo com cada região.

Região Norte

São previstos volumes maiores que 50 mm no oeste do Amazonas, Acre, Rondônia, centro-sul e leste do Pará, Amapá e norte do Tocantins. Em Roraima, nordeste do Amazonas e noroeste do Pará, há previsão de pouca chuva.

Região Nordeste

Na faixa leste e interior do norte da região, a previsão é de chuvas em forma de pancadas que podem superar os 50 mm, principalmente no Maranhão, Ceará, sertão de Pernambuco e Paraíba, áreas de Sealba (Sergipe, Alagoas e Bahia) e sul da Bahia. No oeste da Bahia e Piauí, são previstos menores acumulados de chuvas.