Feriados em fevereiro de 2024: veja calendário do mês

Mês de fevereiro marca as festividades do Carnaval, que este ano será dia 13. Veja calendário

Este ano, o Carnaval cairá quase na metade do mês de fevereiro, nos dias 10, 11, 12 e 13 , que compreendem sábado, domingo, segunda e terça-feira.

O segundo mês do ano é marcado, no Brasil, pelas festas de Carnaval em todo o País. Os dias de folga são muito esperados, seja por quem curte os dias de festa, seja por quem prefere descansar.

Confira abaixo o calendário de feriados em fevereiro de 2024.



Calendários de feriados em fevereiro de 2024



Saiba mais sobre os dias que são feriados ou pontos facultativos durante o Carnaval.



12 de fevereiro, segunda-feira

Ponto facultativo.



13 de fevereiro, terça-feira

O dia “oficial” do Carnaval, em 13 de fevereiro, também é ponto facultativo para as empresas do Estado.



14 de fevereiro, quarta-feira



Ponto facultativo até às 14 horas. Os fiéis católicos comemoram neste dia a Quarta-feira de Cinzas, que simboliza o início da Quaresma.