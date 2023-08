4 dicas para combater o bullying usando livros

Pensando nisso, Pedro Gigante lista dicas para usar a literatura em casa e nas escolas como forma de combater e prevenir o bullying. Confira!

É importante que pais e professores entendam sobre o assunto, não subestimem os problemas infantis e busquem referências, para então estabelecer uma comunicação sobre o tema e orientar a solução de conflitos.

O audiovisual é uma ótima ferramenta para trazer debates importantes a partir da literatura para crianças ainda em fase de letramento na pré-escola. Além de prender mais a atenção e o interesse infantil, os vídeos de histórias contadas são uma ótima forma de despertar o interesse pelos livros. Há histórias contadas disponíveis gratuitamente na internet, como “Bullying – O Galo Valentão”, do Canal História Contada, no YouTube.

Explore o que as crianças aprenderam com a leitura (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

3. Estimule as crianças a compartilharem o que aprenderam com as leituras

Ainda melhor do que usar a literatura para ajudar as crianças a refletirem sobre o tema, é fazer com que elas elaborem o que entenderam. Pais e professores podem criar atividades para que elas possam explorar e desenvolver o que aprenderam nas leituras.

4. Incentive as crianças a contarem suas próprias histórias

Escrever é uma atividade poderosa no estímulo à expressão. As crianças lidam diariamente com suas próprias questões que, muitas vezes, são internalizadas. Por isso, para combater o bullying, é importante que elas consigam expressar seus sentimentos, contando suas próprias histórias. Isso ajuda a identificar demandas emocionais e como elas se sentem a respeito do tema.