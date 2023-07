5 sinais de que uma criança autista é vítima do bullying na escola

Especialista explica as consequências desse problema e como agir para proteger as crianças

Crianças e adolescentes no espectro autista são algumas das principais vítimas do bullying, que é uma forma de violência física ou psicológica, como ameaças e provocações. Pessoas com autismo ou neurodivergentes apresentam comportamentos atípicos e, por isso, não são considerados normais pela sociedade e, consequentemente, julgadas.

Bullying no ambiente escolar

Infelizmente, o bullying ainda é um comportamento agressivo que se faz presente, principalmente, no ambiente escolar ou, até mesmo, em pequenos grupos de amigos e atividades extracurriculares. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que mais de 40% dos estudantes adolescentes admitiram já ter sofrido com a prática de “bullying”, de provocação e de intimidação.

Além disso, uma pesquisa canadense indicou que 77% das crianças com autismo relataram ter sofrido bullying no ambiente escolar. No Brasil, a Lei n.º 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros.

Consequências do bullying

O bullying pode causar danos graves à saúde emocional e mental, resultando em baixa autoestima, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, insônia, entre outros problemas. “Infelizmente, muitas pessoas ainda têm preconceito em relação ao autismo. Isso porque muitas vezes não compreendem ou não tem conhecimento acerca do TEA, e caem em pré-conceitos que estão enraizados há anos”, Bruna Manzolli, terapeuta parceira da Genial Care (clínica multidisciplinar para tratamento da criança com autismo de 0 a 6 anos em São Paulo).

“Crianças e adolescentes diagnosticadas com transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, vivenciam vários tipos de desafios na escola. Isso pode ser devido à dificuldade da comunicação e também ao relacionamento com outras crianças”, ressalta.

Principais vítimas do bullying

Segundo a especialista, crianças e adolescentes com outros tipos de transtornos do neurodesenvolvimento, como o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Síndrome de Tourette e Deficiência Intelectual, também estão mais propensas a serem vítimas do bullying; em comparativo com pessoas não neurodiversas.

É comum que algumas pessoas fiquem com medo de denunciar que estão sofrendo bullying, ou que não consigam se comunicar a respeito da agressão que estão recebendo. Por este motivo, é muito importante observar possíveis sinais.