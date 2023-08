8 sinais que indicam que seu filho está sofrendo Bullying na escola

Atualmente, o Brasil tem convivido com diversos casos de violência com as crianças cuja origem pode ser atribuída ao bullying e à falta de assistência por parte das pessoas que estão ao redor. Segundo dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 40% dos estudantes admitiram ter sofrido bullying de provocação e intimidação na escola. Para piorar, nos últimos anos, esse problema furou a bolha escolar e migrou também para as redes sociais, atingindo um número ainda maior de crianças e adolescentes.

De acordo com o educador e psicólogo Rossandro Klinjey, cofundador e embaixador da edtech brasileira Educa, esse tipo de comportamento passa muitas vezes despercebido na visão dos adultos por não conseguirem compreender e identificar as dores das crianças e dos adolescentes. “Muitas vezes, eles sofrem dores que acabam desacreditadas pelo fato de seus pais e professores já terem passado por experiências semelhantes e que aparentemente não lhes causaram grande impacto”, explica.

Ainda segundo o educador, a criança que sofre dessa violência pode desenvolver transtornos alimentares, síndrome do pânico e outras formas de sofrimento psicológico. Todos esses danos podem ser evitados a partir da percepção de sinais e do acompanhamento profissional e apoio familiar.

Visando conscientizar e contribuir para que os pais e os líderes educacionais consigam identificar tais indícios mais rapidamente, Rossandro Klinjey lista os 8 principais sinais que uma criança que sofre bullying pode apresentar:

1. Isolamento social

O psicólogo explica que a reação mais comum nesses tipos de casos é o isolamento social. A criança que sofre com a implicação escolar tende a ficar cada vez mais retraída, buscando se afastar do convívio social, inclusive no âmbito familiar. Ficar sempre no quarto, se recusar a almoçar e jantar com a família são alguns exemplos de comportamentos típicos e que merecem atenção.

2. Mudança de humor

Outra conduta é uma alteração radical de humor. Tristeza constante e irritação contínua, sobretudo diante de situações rotineiras, são sintomas aos quais os pais precisam se atentar, porque evidenciam que existe algo errado acontecendo.