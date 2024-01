FAB diz que investigação sobre acidente de helicóptero será realizada "no menor prazo possível"

De acordo com a FAB, serão investigados os fatores que contribuíram para a queda da aeronave. Ainda conforme o órgão, a complecidade da investigação depende de cada ocorrência. As investigações ficarão a cargo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

As ações iniciais da investigação incluem coleta de dados e preservação de indícios. Também serão verificados danos causados pelo helicóptero no local da queda e na própria aeronave.

O helicóptero foi encontrado às 9h15min dessa sexta-feira, 12. A localização foi realizada pelo Águia 24, da Polícia Militar de São Paulo. Após localizar a aeronave, policiais desceram de rapel até o local para verificar os destroços.

O local onde o helicóptero caiu é de difícil acesso. Segundo a PM de São Paulo, a aeronave caiu a 10 km de Paraibuna, cidade distante cerca de 130 km da capital do estado, e o local do acidente não pode ser acessado por automóvel.

A localização foi possível após a Secretaria de Segurança de São Paulo identificar o sinal de celular de uma das vítimas do acidente. A partir daí, foi feita a triangulação do sinal, fazendo com que as equipes de resgate conseguissem encontrar o local exato da queda.

O helicóptero decolou de São Paulo às 13h15min do dia 31 de dezembro, com destino a Ilhabela. A aeronave transportava quatro pessoas: Luciana Rodzewics, (46), sua filha, Letícia Ayumi Rodzewics (20), Rafael Torres (41), que era amigo das duas, e o piloto, Cassiano Tete Teodoro.

