Acidente em mina na China deixa dez mortos

Um acidente em uma mina de carvão no centro da China deixou pelo menos dez mortos e seis desaparecidos, informou a imprensa estatal neste sábado (13).

O acidente ocorreu no dia anterior, às 14h55 (3h55 em Brasília), em uma mina em Pingdingshan, na província de Henan, noticiou a televisão pública CCTV, acrescentando que as equipes de resgate continuam as operações de busca.

As investigações iniciais apontam para uma explosão de grisu, segundo a agência de notícias oficial Xinhua.