O POVO News: helicóptero é encontrado em São Paulo após 12 dias; veja o que se sabe

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta, 12. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre um helicóptero desaparecido há 12 dias e que foi encontrado hoje. Os destroços estavam em uma mata fechada no município de Paraibuna, no Vale do Paraíba. Segundo a Polícia Militar, os quatro ocupantes estão mortos.

Outro destaque do programa será a tensão no Mar Vermelho diante de ataques feitos pelo Houthis contra embarcações e da resposta dos Estados Unidos e do Reino Unido.