Irmão de Suzane Richthofen acumula dívidas miolionárias e vive isolado

Cerca de 20 anos após o assassinato do casal Manfred Albert von Richthofen e Marísia von Richthofen a mando da filha, Suzane, o herdeiro mais novo, Andreas, mantém o espólio dos pais. Mas, aos 36 anos, o bioquímico lida com dívidas decorrentes de má-administração.

A herança, avaliada na época em R$ 10 milhões, foi um dos motivadores do crime planejado por Suzane e cometido pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos. O inventário incluía carros, terrenos e seis imóveis, entre eles a mansão em que o assassinato foi cometido.

Atualmente, Andreas von Richthofen enfrenta 24 ações na Justiça de São Paulo por dívidas de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), além de atraso no pagamento de condomínios. As informações são do colunista Ullisses Campbell para o jornal O Globo.