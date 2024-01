Homicídios e estupro: Polícia cumpre 40 mandados de prisão no Cariri

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 21, a operação "6º mandamento (não matarás)" para cumprir 40 mandados de prisão contra suspeitos pelos crimes de homicídio e estupro de vulnerável. Até o momento, 20 pessoas já foram presas na região do Cariri, nos municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha e Tarrafas.

De acordo com o delegado Pedro Viana, do departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul, a operação cumpriria apenas 20 mandados de prisão contra crimes de homicídio.

“Mas, aproveitando todo o aparato policial envolvido, nós colocamos outros 20 mandados de prisão de crimes diversos, inclusive, de crimes sexuais. Até o momento, já temos 12 pessoas presas”, explicou em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.