BBB 24: entenda como funcionará dinâmica com novos participantes no "Fantástico"

Ao todo, 26 participantes disputam prêmio milionário da casa mais vigiada do Brasil

Com data marcada e parte dos participantes já divulgada, o Big Brother Brasil 24 começa nesta segunda-feira, 8. O elenco, no entanto, ainda está incompleto. Neste domingo, 7, o público poderá escolher dois participantes, uma mulher e um homem, para entrar no jogo.

Divididas entre Camarote e Pipoca, 18 pessoas já estão confirmadas no reality durante a Maratona Big Day, que ocorreu na última sexta-feira, 5.

Os novos participantes serão apresentados durante a exibição do programa Fantástico, da Rede Globo. Ao todo, 13 candidatos às vagas estarão sendo votados pelo público ao vivo, dos quais serão selecionados dois.