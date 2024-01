Monóxido de carbono: conheça composto que intoxicou jovens em BMW

Entenda o que fazer em caso de intoxicação por monóxido de carbono (Imagem ilustrativa) Crédito: Mike Bird/Pexels

A morte de quatro jovens encontrados em uma BMW no Balneário Camboriú (SC) na segunda-feira, 1º de janeiro, abriu um alerta para intoxicação por monóxido de carbono. O composto químico é altamente tóxico se inalado em concentração elevada. O caso é investigado e análises complementares ainda devem ser realizadas, mas a polícia indica que uma falha mecânica no veículo pode ter vazado o monóxido para dentro do espaço. Os integrantes estavam no carro com o ar-condicionado ligado. Entenda mais sobre o funcionamento do monóxido de carbono e os seus perigos.

Monóxido de carbono: o que é?

O monóxido de carbono (CO) é definido como um gás inodoro e incolor que, ao ser inalado em grandes quantidades, impede o transporte de oxigênio para as células do corpo. Os sintomas da intoxicação incluem náusea, confusão mental, fraqueza, dor de cabeça e falta de ar. Os vazamentos de CO são mais comuns em espaços fechados ou mal ventilados, onde o gás pode acumular-se rapidamente. Isso inclui residências, garagens, porões e áreas confinadas. Entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos tóxicos do monóxido, o capitão Francisco Eduardo Fideles Dutra, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, destaca crianças, idosos, pessoas com problemas cardíacos ou pulmonares preexistentes e mulheres grávidas. Monóxido de carbono: o que fazer em caso de vazamento de gás Dutra aponta algumas etapas que devem ser seguidas após casos relacionados com o vazamento de CO. 1. Saia imediatamente Em suspeita de vazamento de monóxido de carbono, recomenda-se sair do edifício ou área afetada imediatamente. “Leve todas as pessoas e animais de estimação com você. O CO pode ser mortal, e a prioridade é colocar uma distância entre você e a fonte do vazamento”, completa Dutra. 2. Não perca tempo Não tentar ventilar o local antes de sair, pois a ação pode demorar e expor o indivíduo a riscos adicionais. “Sair rapidamente é a ação mais importante”, diz o capitão.

3. Não volte para o interior Não retorne ao edifício até que as autoridades de segurança tenham confirmado que é seguro fazê-lo. Eles usarão equipamentos especializados para verificar a concentração de CO e determinar se a área está livre do gás. 4. Chame os serviços de emergência Use um telefone fora da área afetada para ligar para os serviços de emergência ou o corpo de bombeiros. Informe-os sobre o vazamento de CO e siga suas instruções. 5. Não tente localizar a fonte Não tente localizar a fonte do vazamento de CO. Deixe essa tarefa para profissionais treinados, como bombeiros ou técnicos de gás.

6. Ventile a área (apenas se puder fazê-lo fora do espaço) Se você puder fazê-lo com segurança de fora, abra portas e janelas para ventilar a área. Isso ajudará a dispersar o CO acumulado. No entanto, não entre no local para ventilar. 7. Não use equipamentos elétricos Evite acender luzes, aparelhos elétricos ou fazer chamadas telefônicas dentro do edifício afetado, pois isso pode criar faíscas que poderiam causar uma explosão. 8. Procure atendimento médico Se apresentar sintomas de intoxicação por CO, como dor de cabeça, tontura, náusea, fraqueza ou confusão, procure atendimento médico imediatamente. O tratamento médico adequado é essencial para lidar com a exposição.