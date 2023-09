Mortes por vazamento de gás: entenda os riscos e o que fazer

O casal foi encontrado morto no sábado, 9, pelo filho em um dos quartos da mansão, ao lado de uma “sala de máquinas”. Acredita-se que um vazamento de gás no local foi o responsável pela intoxicação .

A morte do empresário José Bezerra de Menezes e sua esposa, Luciana Bezerra, em condomínio no Guarujá, litoral paulista, estabeleceu mais uma vez o alerta sobre o vazamento do gás monóxido de carbono em residências.

As concentrações elevadas do gás são capazes de causar perda de consciência e, em casos graves, levar à morte por asfixia.

A inalação de CO pode interferir na capacidade do sangue de transportar oxigênio para as células do corpo. Isso pode levar à intoxicação do indivíduo, além de sintomas como dor de cabeça, tontura, náusea, fraqueza, confusão mental e falta de ar.

O representante do Corpo de Bombeiro destaca seis tópicos relacionados aos perigos do vazamento de monóxido de carbono. Veja na íntegra:

“O monóxido de carbono (CO) é um gás inodoro e incolor que é altamente tóxico quando inalado em concentrações elevadas”, indica o capitão Francisco Eduardo Fideles Dutra, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará.

Os vazamentos podem ser causados por aparelhos a gás com funcionamento defeituoso, como fornos, aquecedores de água, fogões, lareiras, caldeiras e churrasqueiras a gás. Sistemas de exaustão obstruídos, ventilação inadequada ou defeitos nos aparelhos podem aumentar o risco de vazamentos de CO.

Dutra relata que o perigo do monóxido de carbono está em suas característica inodora e incolor, o que significa que as pessoas podem não perceber a presença do gás até que os sintomas de intoxicação se manifestem.

Crianças, idosos, pessoas com problemas cardíacos ou pulmonares preexistentes e mulheres grávidas são particularmente vulneráveis aos efeitos tóxicos do monóxido de carbono.

Exposições prolongadas a baixas concentrações de CO também podem ser prejudiciais à saúde. Mesmo níveis baixos ao longo do tempo podem causar problemas de saúde crônicos, como danos cerebrais, problemas cardíacos e outros problemas de saúde a longo prazo.

Como acontece a morte por inalação de gás?

Os mecanismos de efeitos tóxicos pelo monóxido de carbono são explicados por meio do Manual de Toxicologia Clínica da Coordenaria de Vigilância em Saúde (Covisa) de São Paulo, apresentado em 2017.

“O CO liga-se à hemoglobina com afinidade 300 vezes superior ao oxigênio, formando um complexo denominado de carboxiemoglobina”, inclui o documento. Na prática, é uma diminuição da distribuição de oxigênio para as células, levando à hipóxia celular (as células não conseguem respirar).

“No cérebro, simultaneamente ao estresse oxidativo perivascular há ativação de aminoácidos excitatórios e morte de células neuronais”, informa o material.

No músculo cardíaco, o CO liga-se à mioglobina com afinidade 60 vezes superior ao oxigênio, com risco de arritmias (modificação no ritmo das batidas cardíacas).

O que fazer em casos de vazamento de gás?

Saiba as medidas a serem tomadas em caso de vazamento de gás Crédito: Teona Swift/Pexels

Dutra aponta algumas etapas que devem ser seguidas após casos relacionados com o vazamento de CO.

1. Saia imediatamente

Em suspeita de vazamento de monóxido de carbono, recomenda-se sair do edifício ou área afetada imediatamente. “Leve todas as pessoas e animais de estimação com você. O CO pode ser mortal, e a prioridade é colocar uma distância entre você e a fonte do vazamento”, completa Dutra.

2. Não perca tempo

Não tentar ventilar o local antes de sair, pois a ação pode demorar e expor o indivíduo a riscos adicionais. “Sair rapidamente é a ação mais importante”, diz o capitão.

3. Não volte para o interior

Não retorne ao edifício até que as autoridades de segurança tenham confirmado que é seguro fazê-lo. Eles usarão equipamentos especializados para verificar a concentração de CO e determinar se a área está livre do gás.

4. Chame os serviços de emergência

Use um telefone fora da área afetada para ligar para os serviços de emergência ou o corpo de bombeiros. Informe-os sobre o vazamento de CO e siga suas instruções.

5. Não tente localizar a fonte

Não tente localizar a fonte do vazamento de CO. Deixe essa tarefa para profissionais treinados, como bombeiros ou técnicos de gás.

6. Ventile a area (apenas se puder fazê-lo fora do espaço)

Se você puder fazê-lo com segurança de fora, abra portas e janelas para ventilar a área. Isso ajudará a dispersar o CO acumulado. No entanto, não entre no local para ventilar.

7. Não use equipamentos elétricos

Evite acender luzes, aparelhos elétricos ou fazer chamadas telefônicas dentro do edifício afetado, pois isso pode criar faíscas que poderiam causar uma explosão.

8. Procure atendimento médico

Se apresentar sintomas de intoxicação por CO, como dor de cabeça, tontura, náusea, fraqueza ou confusão, procure atendimento médico imediatamente. O tratamento médico adequado é essencial para lidar com a exposição.

Vazamento de gás: cuidados em casa e quando alugar um imóvel

É importante instalar detectores de CO na residência, em locais próximos aos quartos e áreas de dormir, garantindo um alerta imediato. “Verifique regularmente as baterias e siga as recomendações do fabricante para substituição e manutenção”, completa o profissional.

Em caso de aluguel de imóvel, é recomendável a verificação de aparelhos que utilizam gás, como aquecedores de água, fornos, fogões e lareiras. “Se possível”, indica Dutra, “solicite a documentação que comprove a manutenção recente”.

A ventilação adequada é outro ponto a ser considerado, de forma a dispersar o CO potencialmente liberado por aparelhos a gás.

“Se houver uma churrasqueira a gás no imóvel, nunca a utilize em espaços internos, como garagens ou cozinhas. As churrasqueiras a gás devem ser usadas apenas ao ar livre, em áreas bem ventiladas”, diz.

As chamas amareladas em vez de azuis nas chamas dos aparelhos a gás, depósitos de fuligem ou manchas escuras perto dos aparelhos, ou sintomas de intoxicação por CO, como dor de cabeça, tontura, náusea e fraqueza, também devem ser levados a sério.

Vazamento de gás: números importantes

Confira o contato do Corpo de Bombeiros e do Samu em caso de vazamento de gás.

Samu: 192

192 Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE): (85) 3101 2217 / 2219

Morte por vazamento de gás: relembre casos

Além do casal bilionário, veja dois casos sobre vazamento do gás monóxido de carbono envolvendo brasileiros.

Brasileiros mortos no Chile

Quatro adultos e dois adolescentes morreram após exposição ao gás monóxido de carbono em Airbnb na cidade de Santiago, capital do Chile. Ao encontrarem os corpos, as janelas do apartamento estavam fechadas.

Vazamento de gás em banheiro

O casal Mateus Correia Viana e Nathalia Guzzardi Marques, ambos com 30 anos de idade, morreu no Rio de Janeiro em vazamento de gás CO no banheiro do apartamento.