Quatro jovens morrem dentro de carro no litoral de Santa Catarina

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

Os jovens ficaram por aproximadamente quatro horas no carro com o ar-condicionado em funcionamento. Uma mulher, que também esteve no carro, sobreviveu

Segundo informações do g1 Santa Catarina, os jovens tinham entre 16 e 24 anos. O grupo ficou por aproximadamente quatro horas no carro com o ar-condicionado em funcionamento, conforme relatado pelo delegado Bruno Effori.

Conforme relatos iniciais da polícia, uma falha mecânica na BMW/320I M Sport, produzida em 2022, teria resultado na entrada de monóxido de carbono no interior do veículo. Possivelmente, o gás causou a morte dos ocupantes do veículo.

À CNN Brasil, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina informou que o chamado aconteceu por volta de 7h30min. As pessoas que estavam no carro foram atendidas por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros durante 40 minutos, quando a equipe médica declarou os óbitos. Após finalizar os procedimentos, os bombeiros acionaram a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica.

Intoxicação por gás pode ser causa da morte de jovens em Camboriú

O carro havia passado por uma customização recente no sistema de escapamento, de acordo com o informado pela família à polícia. As autoridades policiais estão investigando se essa alteração está relacionada ao vazamento que ocorreu.

Imagens de câmeras de monitoramento do Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú, onde o carro estava estacionado, foram analisadas. Diante do observado, o delegado elaborou uma linha de acontecimentos para ajudar na elucidação do caso.

Jovens estavam passando mal antes de morrer em carro

Segundo a análise, a mulher que sobreviveu chegou de Minas Gerais de ônibus, por volta das 3h, e ficou aguardando os ocupantes da BMW, que iriam encontrá-la. Após cerca de 2 horas de espera, o veículo chega.

"Eles (ocupantes) avisam para ela que estão passando mal. Eles relatam náusea, tontura, tremedeira, entenderam por bem esperar até melhorar", relata Effori.

O delegado explica que, neste tempo, a mulher entrou e saiu do carro várias vezes. "Ela não permaneceu o tempo todo dentro do veículo, que ficou ligado por cerca de 3 horas a 4 horas, com ar-condicionado ligado.”